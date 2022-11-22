Кочетков стал 13-м вратарем в истории НХЛ, ни разу не проигравшим в основное время в первых семи матчах

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков ни разу не проиграл в основное время в семи матчах в НХЛ.

Во вторник, 22 ноября россиянин отразил 19 из 23 бросков в матче с «Виннипегом» (3:4 ОТ). В первых семи матчах в лиге он одержал 5 побед и 2 раза проиграл в овертаймах.

Кочетков стал 13-м вратарем в истории НХЛ с такими показателями и пятым в XXI веке. До него это удавалось Мартину Джонсу, Майку Кондону, Витеку Ванечеку и Спенсеру Найту.