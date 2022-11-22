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Сегодня, 10:26

Кочетков стал 13-м вратарем в истории НХЛ, ни разу не проигравшим в основное время в первых семи матчах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Петр Кочетков (справа).
Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков ни разу не проиграл в основное время в семи матчах в НХЛ.

Во вторник, 22 ноября россиянин отразил 19 из 23 бросков в матче с «Виннипегом» (3:4 ОТ). В первых семи матчах в лиге он одержал 5 побед и 2 раза проиграл в овертаймах.

Кочетков стал 13-м вратарем в истории НХЛ с такими показателями и пятым в XXI веке. До него это удавалось Мартину Джонсу, Майку Кондону, Витеку Ванечеку и Спенсеру Найту.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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НХЛ: «Тампа-Бэй» уступила «Бостону», «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» и другие матчи 22 ноября
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 16 3 32
2 Каролина 19 10 9 24
3 Айлендерс 20 12 8 24
4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 19 7 12 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 17 2 34
2 Торонто 20 10 10 25
3 Тампа-Бэй 19 11 8 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 18 6 12 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 19 11 8 25
2 Виннипег 17 11 6 23
3 Колорадо 17 11 6 23
4 Сент-Луис 18 10 8 20
5 Нэшвилл 19 9 10 20
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
8 Аризона 17 6 11 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 15 5 31
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Калгари 18 9 9 20
5 Эдмонтон 19 10 9 20
6 Сан-Хосе 21 7 14 17
7 Ванкувер 19 6 13 15
8 Анахайм 19 5 14 11
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27.11
22.11 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 5 : 2
22.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 5
22.11 03:00
Филадельфия – Калгари
 2 : 5
22.11 03:30
Виннипег – Каролина
 4 : 3 ОТ
22.11 03:30
Торонто – Айлендерс
2 : 3 ОТ
22.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 4 : 3 Б
22.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 3 : 1
22.11 04:30
Даллас – Колорадо
 2 : 3 Б
22.11 06:30
Ванкувер – Вегас
 4 : 5
22.11 06:30
Сан-Хосе – Оттава
 5 : 1
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 19 35
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 19 31
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 29
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 19 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 19 14
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 14
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 15 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 13 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 12 2.08
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