Кочетков сменил Раанту после трех пропущенных шайб в шестом матче серии с «Рейнджерс»

«Каролина» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Рейнджерс».

На 24-й минуте российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков сменил в воротах Антти Раанту после трех пропущенных шайб.

22-летний россиянин провел 3 матча в регулярном чемпионате, а также две игры плей-офф в серии с «Бостоном», в которых пропустил 6 шайб при 90 процентах отраженных бросков.