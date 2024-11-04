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Сегодня, 14:21

Кочетков рассказал, что Овечкин дразнит его после своих голов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Петр Кочетков (справа).
Фото Global Look Press

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дразнит его после заброшенных шайб.

«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит: «Я забил тебе! Я забил тебе!» Все русские так делают. Для меня это не проблема», — цитирует Кочеткова официальный сайт клуба.

4 ноября «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забил один из голов.

Кочетков выступает за «Каролину» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей (15 пропущенных голов, 5 побед).

Дмитрий Орлов (№ 7) с&nbsp;Мартином Нечасом (№ 88), Йеспери Котканиеми (№ 82) и&nbsp;Эриком Робинсоном после гола в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (4:2) 4&nbsp;ноября 2024 года в&nbsp;Роли. «Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
Петр Кочетков
НХЛ
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5 Сент-Луис 12 6 6 12
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