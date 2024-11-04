Кочетков рассказал, что Овечкин дразнит его после своих голов
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дразнит его после заброшенных шайб.
«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит: «Я забил тебе! Я забил тебе!» Все русские так делают. Для меня это не проблема», — цитирует Кочеткова официальный сайт клуба.
4 ноября «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забил один из голов.
Кочетков выступает за «Каролину» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей (15 пропущенных голов, 5 побед).
Источник: НХЛ
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