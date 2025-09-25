Кочетков пропустил тренировку «Каролины» из-за растяжения

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков пропустил тренировку команды в четверг из-за травмы, сообщает журналист Уолт Руфф со ссылкой на главного тренера команды «Харрикейнз» Рода Бриндамора.

По словам Бриндамора, у 26-летнего голкипера диагностировано растяжение. Он также отметил, что не будет задействовать россиянина, пока медицинский штаб клуба не убедится в его полном восстановлении.

В сезоне-2024/25 на счету Кочеткова 57 матчей в регулярном чемпионате, в которых он одержал 27 побед (2 — на ноль), в среднем отражая 89,9 процентов бросков за матч с коэффицентом надежности 2,6. В плей-офф вратарь провел 4 матча, одержал 1 победу и отражал в среднем 85,5 процентов бросков за матч с коэффицентом надежности 3,6.