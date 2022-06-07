Кочетков пропустил нелепый гол за фарм-клуб «Каролины» в плей-офф АХЛ

«Чикаго Вулвз» во втором матче полуфинальной серии АХЛ встречается со «Стоктоном».

На седьмой минуте при счете 0:1 форвард «Стоктона» Ээту Туулола забросил шайбу в меньшинстве, при этом выйдя в атаку 1-в-3. Голкипер «Вулвз» Петр Кочетков отразил удар, однако шайба подскочила вверх и залетела в ворота.

1-on-3? The Big Finn likes those odds. pic.twitter.com/8we8hhCGtl — y — Stockton Heat (@AHLHeat) June 7, 2022

В текущем сезоне Кочетков провел 7 матчей за «Каролину», в том числе 4 — в плей-офф, где одержал одну победу.