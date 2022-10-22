Кочетков пропустил 8 шайб в двух матчах за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ
«Чикаго Вулвс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил команде «Манитоба Мус» со счетом 2:5.
В составе фарм-клуба «Каролины» вратарь Петр Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 22 броска. Форварды Александр Пашин и Василий Пономарев не отметились результативными действиями.
В текущем сезоне Кочетков провел два матча за «Чикаго Вулвс», в которых пропустил 8 шайб, сделав 40 сейвов при 83,3 процента отраженных бросков.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
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|П
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|1
|Питтсбург
|4
|3
|1
|7
|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|4
|1
|8
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|3
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|4
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|5
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|6
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|7
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|8
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|5
|2
|3
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|4
|2
|2
|4
|7
|Миннесота
|4
|1
|3
|2
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|5
|Эдмонтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|6
|1
|5
|2
Результаты / календарь
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27.10
|22.10
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|22.10
|03:30
|
Чикаго – Детройт
|4 : 3 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3
|22.10
|20:00
|
Бостон – Миннесота
|- : -
|22.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|- : -
|22.10
|23:00
|
Оттава – Аризона
|- : -
|22.10
|23:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|4
|10
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|5
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
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