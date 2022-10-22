Кочетков пропустил 8 шайб в двух матчах за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

«Чикаго Вулвс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил команде «Манитоба Мус» со счетом 2:5.

В составе фарм-клуба «Каролины» вратарь Петр Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 22 броска. Форварды Александр Пашин и Василий Пономарев не отметились результативными действиями.

В текущем сезоне Кочетков провел два матча за «Чикаго Вулвс», в которых пропустил 8 шайб, сделав 40 сейвов при 83,3 процента отраженных бросков.