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Сегодня, 08:51

Кочетков пропустил 8 шайб в двух матчах за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго Вулвс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил команде «Манитоба Мус» со счетом 2:5.

В составе фарм-клуба «Каролины» вратарь Петр Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 22 броска. Форварды Александр Пашин и Василий Пономарев не отметились результативными действиями.

В текущем сезоне Кочетков провел два матча за «Чикаго Вулвс», в которых пропустил 8 шайб, сделав 40 сейвов при 83,3 процента отраженных бросков.

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Марченко забросил 4 шайбы в трех стартовых матчах за фарм-клуб «Коламбуса»
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1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 5 3 2 7
3 Баффало 4 3 1 6
4 Детройт 4 2 2 6
5 Монреаль 5 3 2 6
6 Торонто 5 3 2 6
7 Оттава 4 2 2 4
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 5 2 3 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 4 2 2 4
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 6 3 3 6
5 Эдмонтон 4 2 2 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
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22.10 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
22.10 03:30
Чикаго – Детройт
 4 : 3 ОТ
22.10 04:00
Колорадо – Сиэтл
 2 : 3
22.10 20:00
Бостон – Миннесота
 - : -
22.10 20:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 - : -
22.10 23:00
Оттава – Аризона
 - : -
22.10 23:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 5
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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