Кочетков признан второй звездой матча с «Оттавой»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:1).

24-летний россиянин отразил 30 бросков из 31 и не дал реализовать буллит. Первой звездой признан форвард Себастьян Ахо, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — защитник Брейди Скжей, отметившийся двумя результативными передачами.

В текущем сезоне Кочетков провел 13 матчей, один раз сыграв на ноль и пропустив 33 шайбы при 88,4 процента отраженных бросков.