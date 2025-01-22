Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:09

Кочетков признан второй звездой матча «Даллас» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петр Кочетков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Каролина» (1:2).

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой встречи. 25-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми, который оформил дубль. Замкнул тройку Томас Харли, забивший единственный гол «Старз».

Петр Кочетков в&nbsp;воротах. «Каролина» победила «Даллас», Кочетков сделал 22 сэйва
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монреаль» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 2 : 1 ОТ
22.01 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.01 03:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 0
22.01 04:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 7 : 5
22.01 04:00
Даллас – Каролина
 1 : 2
22.01 05:00
Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
22.01 06:00
Ванкувер – Баффало
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости