Кочетков признан второй звездой матча «Даллас» — «Каролина»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Каролина» (1:2).

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой встречи. 25-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми, который оформил дубль. Замкнул тройку Томас Харли, забивший единственный гол «Старз».