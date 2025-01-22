Кочетков признан второй звездой матча «Даллас» — «Каролина»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Каролина» (1:2).
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой встречи. 25-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.
Первой звездой стал форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми, который оформил дубль. Замкнул тройку Томас Харли, забивший единственный гол «Старз».
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|31
|17
|65
|2
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|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
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|7
|Анахайм
|46
|18
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|Сан-Хосе
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|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|1 : 2
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
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