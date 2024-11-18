Кочетков признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1).

25-летний россиянин отразил 29 бросков из 30. Первой звездой признан форвард Мартин Нечас, набравший 4 (2+2) очка. Вторая звезда — форвард Эрик Робинсон, на счету которого 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Кочетков провел 11 матчей в НХЛ, в которых отразил 90,4 процента бросков при коэффиценте надежности 2.42.