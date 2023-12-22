Кочетков признан третьей звездой матча с «Питтсбургом»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:2 Б).

24-летний россиянин отразил 24 броска из 25. Первой звездой признан форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, забросивший одну шайбу. Вторая звезда — вратарь Алекс Неделькович, отразивший 23 броска из 24.

В текущем сезоне Кочетков провел 17 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2.53.