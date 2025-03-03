Кочетков признан третьей звездой матча с «Калгари»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 ОТ).

25-летний россиянин отразил 15 бросков из 16. Первой звездой признан форвард Себастьян Ахо, забивший победный гол. Вторая звезда — защитник Джейкоб Слэвин, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кочетков провел 37 матчей, один раз сыграв на ноль при 90,2 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,49.