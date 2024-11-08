Кочетков признан третьей звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1). 25-летний россиянин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам

Второй звездой встречи признали защитника «Харрикейнз» Джейлена Чатфилда, набравшего 3 (0+3) очка, а первой — нападающего Джека Рословича, оформившего дубль и сделавшего одну голевую передачу.

«Каролина» с 20 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» с 12 очками расположился на 14-й строчке.