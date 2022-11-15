Кочетков признан первой звездой матча с «Чикаго»

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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

На счету 23-летнего россиянина 27 отраженных бросков. Второй звездой признан форвард Джордан Маринук, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — автор двух передач защитник Брент Бернс.

В текущем сезоне Кочетков провел 2 матча в НХЛ, пропустив 2 шайбы при 95,9 процента отраженных бросков.