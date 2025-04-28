Кочетков после повреждения Андерсена впервые вышел в текущем плей-офф НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков заменил Фредерика Андерсена в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси».

25-летний россиянин вышел на 25-й минуте при счете 3:1 после того, как Андерсен получил повреждение.

В текущем сезоне Кочетков провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, дважды сыграв на ноль при 89,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.60.