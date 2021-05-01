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Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной»

10:23
Петр Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной». Фото ФХР
Петр Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной». Фото ФХР
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Российский вратарь Петр Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной», сообщает CapFriendly.

21-летний голкипер заключил соглашение сроком на 2 года.

Кочетков был выбран «Каролиной» под 36-м номером драфта НХЛ-2019.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за «Витязь» и «Торпедо». Вратарь провел 10 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,4 процента бросков по своим воротам. В плей-офф Кочетков провел 2 встречи в составе «Торпедо», отразив 93,2 процента бросков.

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