Российский вратарь Петр Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной», сообщает CapFriendly.

21-летний голкипер заключил соглашение сроком на 2 года.

Signed to Entry-Level Contract

Pyotr Kochetkov (G) | CAR#LetsGoCaneshttps://t.co/rJeo09rUiZ — CapFriendly Transactions (@CF_Transactions) May 1, 2021

Кочетков был выбран «Каролиной» под 36-м номером драфта НХЛ-2019.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за «Витязь» и «Торпедо». Вратарь провел 10 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,4 процента бросков по своим воротам. В плей-офф Кочетков провел 2 встречи в составе «Торпедо», отразив 93,2 процента бросков.