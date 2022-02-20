Кочетков одержал победу в дебютном матче за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Айову Уайлд» со счетом 5:3.

Вратарь хозяев Петр Кочетков провел дебютный матч за фарм-клуб «Каролины», пропустив три шайбы и отразив 30 бросков. Сайт «Чикаго» опубликовал обзор матча на сайте под заголовком «Петр Великий».

Ранее «Торпедо» расторгло контракт с Кочетковым после досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер в нынешнем сезоне сыграл за «Торпедо» 23 матча, в которых одержал 10 побед при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

У вратаря есть действующий контракт новичка с «Каролиной», который истекает по окончании сезона-2022/23. Он был выбран «Харрикейнз» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2019.