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«Ко мне никто не обращался по поводу приглашения Ковальчука». Генменеджер «Авангарда» оценил возможность возвращения нападающего в КХЛ

13:57
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
Илья Ковальчук. Фото nhl.com
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков оценил возможность приглашения в команду нападающего Ильи Ковальчука.

— Ко мне никто не обращался по поводу приглашения Ковальчука, — сказал Волков. — У нас почти не осталось места под потолком и не представляю, как можно вписать такого недешевого игрока. Но нас никто не выходил и пока это в большой степени виртуальный вопрос.

Омский клуб хотел пригласить Ковальчука, когда тот расторг контракт с «Лос-Анджелесом». Но тогда россиянин предпочел остаться в НХЛ.

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