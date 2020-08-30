«Ко мне никто не обращался по поводу приглашения Ковальчука». Генменеджер «Авангарда» оценил возможность возвращения нападающего в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков оценил возможность приглашения в команду нападающего Ильи Ковальчука.

— Ко мне никто не обращался по поводу приглашения Ковальчука, — сказал Волков. — У нас почти не осталось места под потолком и не представляю, как можно вписать такого недешевого игрока. Но нас никто не выходил и пока это в большой степени виртуальный вопрос.

Омский клуб хотел пригласить Ковальчука, когда тот расторг контракт с «Лос-Анджелесом». Но тогда россиянин предпочел остаться в НХЛ.