Князев набрал четвертое очко в сезоне за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рокфорд» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Виннипега» защитник Артемий Князев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка.