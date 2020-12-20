Клубы НХЛ смогут вести с игроками переговоры о снятии пункта на запреты на обмены с февраля

Летом 2021 года НХЛ проведет драфт расширения, на котором «Сиэтл» будет набирать себе новых игроков. Другие клубы НХЛ смогут вести переговоры со своими игроками, которые имеют в контракте пункт о запрете на обмен, об отмене данной опции с 1 февраля 2021 года, сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли.

Напомним, что все хоккеисты, которые обладают правом запрета на обмен, автоматически получают статус «защищенных» на драфте расширения.

Клубы НХЛ должны предоставить списки на драфт расширения до 17 июля