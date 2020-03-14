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Клубы НХЛ продолжат выплачивать зарплату игрокам. Сезон в лиге приостановлен

09:48
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, как клубы будут платить игрокам во время приостановки регулярного чемпионата из-за коронавируса. До окончания регулярного чемпионата предусмотрены еще три выплаты, сообщает ESPN.

Коллективное соглашение дает владельцам клубов возможность договориться о снижении зарплаты для игроков в том случае, если лига приостанавливает, прекращает или сокращает операции из-за войны или другой причины, не зависящей от лиги или клубов.

Если договоренность не достигнута, то сумма зарплаты может быть определена нейтральным арбитражем.

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