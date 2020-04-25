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Клубы НХЛ могут открыть тренировочные лагеря 1 июня

10:17
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Клубы НХЛ постепенно готовятся к возобновлению сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Тренировочные лагеря планируется открыть 1 июня, сообщает в Twitter бывший тафгай клубов НХЛ, участник Матча всех звезд Джон Скотт.

Клубы уже разрабатывают различные варианты возвращения игроков, которые находятся в Европе. Границы США и Канады закрыты минимум до 20 мая.

По последним данным, в США коронавирусом заболели 925 038 человек. Скончались 52 185 жителей Штатов.

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