Клубы НХЛ должны предоставить списки на драфт расширения до 17 июля

Национальная хоккейная лига проведет следующим летом драфт расширения, так как в лиге должен появится новый клуб из Сиэтла. Остальные клубы НХЛ должны будут предоставить список из игроков, которых будут защищать, до 17 июля, сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли.

Клубы НХЛ могут защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитника и голкипера или 8 полевых игроков и голкипера. Молодые игроки, у которых есть еще хотя бы год контракта новичка или не заиграны/подписаны вовсе, драфту не подлежат. Игроки, у которых в контракте прописан запрет на обмен, автоматически защищаются от расширения, если они не откажутся от пункта на запрет.