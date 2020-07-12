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Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о хоккеистах, заболевших коронавирусом

06:40
Клубам НХЛ запретили раскрывать данные заболевших коронавирусом хоккеистов во время возобновления чемпионата. Фото НХЛ
Клубам НХЛ запретили раскрывать данные заболевших коронавирусом хоккеистов во время возобновления чемпионата. Фото НХЛ

НХЛ официально объявила, что все 24 команды, участвующие в возобновлении сезона, не будут иметь права раскрывать информацию о травмах или заболеваниях хоккеистов. Ассоциация игроков договорилась с лигой, чтобы клубы не будут раскрывать данные хоккеистов, сдавших положительные тесты на коронавирус.

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«Учитывая уникальные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, ассоциация игроков и лига договорились о том, что клубы не будут иметь права разглашать информацию о травмах или заболеваниях игроков. Эта мера была принята из уважения к правам отдельных хоккеистов на медицинскую неприкосновенность частной жизни. Лига будет регулярно объявлять о положительных результатах на коронавирус, не раскрывая индивидуальные данные игрока или команды», — говорится в заявлении НХЛ.

Игроки и персонал будут проходить тестирование через день во время третьей фазы тренировочных сборов, которые начинаются в понедельник. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли подчеркнул, что «один положительный тест не должен закрывать турнир».

Ранее сразу шесть игроков отказались от участия в рестарте сезона: нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа.

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