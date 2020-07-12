Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о хоккеистах, заболевших коронавирусом

НХЛ официально объявила, что все 24 команды, участвующие в возобновлении сезона, не будут иметь права раскрывать информацию о травмах или заболеваниях хоккеистов. Ассоциация игроков договорилась с лигой, чтобы клубы не будут раскрывать данные хоккеистов, сдавших положительные тесты на коронавирус.

«Учитывая уникальные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, ассоциация игроков и лига договорились о том, что клубы не будут иметь права разглашать информацию о травмах или заболеваниях игроков. Эта мера была принята из уважения к правам отдельных хоккеистов на медицинскую неприкосновенность частной жизни. Лига будет регулярно объявлять о положительных результатах на коронавирус, не раскрывая индивидуальные данные игрока или команды», — говорится в заявлении НХЛ.

Игроки и персонал будут проходить тестирование через день во время третьей фазы тренировочных сборов, которые начинаются в понедельник. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли подчеркнул, что «один положительный тест не должен закрывать турнир».

Ранее сразу шесть игроков отказались от участия в рестарте сезона: нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа.