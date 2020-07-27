«Клуб разочарован его действиями». «Аризона» раскритиковала Чайку
08:04
«Аризона» опубликовала заявление по поводу ухода генерального менеджера Джона Чайка.
«Джон Чайка покинул должность генерального менеджера и президента по хоккейным операциям «Аризоны».
Клуб разочарован его действиями в условиях того, что команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года выступления в розыгрыше Кубка Стэнли.
Чайка решил уйти из сильной команды с преданными сотрудниками и лучшими болельщиками в НХЛ.
Клуб двигается вперед и назначает Стива Салливана исполняющим обязанности генерального менеджера. У него есть полная поддержка организации, игроков и тренеров», — говорится в сообщении.
31-летний Чайка работал в «Аризоне» с 2016 года.
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