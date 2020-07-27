«Клуб разочарован его действиями». «Аризона» раскритиковала Чайку

«Аризона» опубликовала заявление по поводу ухода генерального менеджера Джона Чайка.

«Джон Чайка покинул должность генерального менеджера и президента по хоккейным операциям «Аризоны».

Клуб разочарован его действиями в условиях того, что команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года выступления в розыгрыше Кубка Стэнли.

Чайка решил уйти из сильной команды с преданными сотрудниками и лучшими болельщиками в НХЛ.

Клуб двигается вперед и назначает Стива Салливана исполняющим обязанности генерального менеджера. У него есть полная поддержка организации, игроков и тренеров», — говорится в сообщении.

31-летний Чайка работал в «Аризоне» с 2016 года.