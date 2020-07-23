Клуб из Сиэтла в ближайшее время объявит свое название

Новый клуб НХЛ из Сиэтла опубликовал интригующий пост в Twitter.

— 23 июля в 9 часов утра по тихоокеанскому времени. 32-я франшиза оживает, — гласит подпись к видео.

07.23.2020 — 9:00am PT



The 32nd franchise comes to life. pic.twitter.com/4J8k0UTEn3 — NHL Seattle (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Большинство болельщиков уверены, что будет объявлено название новой команды. В марте решение было отложено из-за пандемии коронавируса.

Что касается открытия новой арены, это произойдет летом 2021-го. Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/2022.