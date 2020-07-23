Клуб из Сиэтла в ближайшее время объявит свое название
08:57
Новый клуб НХЛ из Сиэтла опубликовал интригующий пост в Twitter.
— 23 июля в 9 часов утра по тихоокеанскому времени. 32-я франшиза оживает, — гласит подпись к видео.
Большинство болельщиков уверены, что будет объявлено название новой команды. В марте решение было отложено из-за пандемии коронавируса.
Что касается открытия новой арены, это произойдет летом 2021-го. Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/2022.
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