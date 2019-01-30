Клуб из Китая предлагал по 60 миллионов евро за Иммобиле или Белотти

Китайский клуб "Далянь Ифан" хотел купить либо Чиро Иммобиле, либо Андреа Белотти за 60 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Однако "Наполи" и "Торино", владеющие правами на этих футболистов, отказались от этих предложений. Отмечается, что оба клуба даже не начинали вести переговоры. "Далянь Ифан" ищет замену бельгийцу Яннику Карраско, который хочет вернуться в Европу. В своих рядах его хотят видеть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Интер".

В текущем сезоне Иммобиле сыграл 26 матчей за "Наполи", в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Беллотти провел 23 встречи, в них он отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными пасами.

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