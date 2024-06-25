Клуб из Канады не может выиграть Кубок Стэнли 31-й сезон подряд

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли-2024, обыграв в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон» (2:1, 4-3).

Это 31-й сезон лиги подряд, в котором кубок выиграла американская команда. В последний раз трофей отправлялся в Канаду в 1994 году — его обладателем стал «Монреаль».

«Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов впервые в карьере выиграли этот трофей.