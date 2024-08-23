Клуб хоккейной лиги Онтарио подписал актера Киану Ривза
Клуб «Уинсор Спитфайрз», выступающий в хоккейной лиге Онтарио (OHL), объявил в социальных сетях о подписании контракта с известным актером Киану Ривзом.
В рамках благотворительной акции 59-летний канадец подписалд однолетний контракт в качестве голкипера. Футболка Киану и копия его контракта будут проданы с аукциона, а вся выручка будет направлена в пользу Канадской ассоциации психического здоровья.
«Это большой день для нашей организации. Мы так гордимся тем, что Киану наконец-то в нашей команде. Если он будет хотя бы наполовину таким вратарем, каким был в Youngblood, мы должны преуспеть в этом сезоне. Надеемся, что аукцион этой чрезвычайно редкой футболки поможет такому важному делу в нашем сообществе», — отметил генеральный менеджер клуба Билл Боулер .
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|Нэшвилл
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|Чикаго
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Баффало – Нью-Джерси
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