Клод Жюльен: «Монреаль» не одержал бы столько важных побед, если бы не Ковальчук»

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен высоко оценил игру российского форварда Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1, ОТ). На счету россиянина победный гол.

— У него есть такое умение — забивать важные голы, — приводит слова специалиста российская версия официального сайта лиги. — Буллиты, овертайм — то время, где он включает дополнительную передачу. Мы бы не одержали столько важных побед, если бы не Кови. Да, у него есть свои недостатки, но покажите мне игрока, у которого их нет. Его энергия, его воля к победе, его умение радоваться за партнеров — это то, что делает нас сильнее. По-моему, именно Ковальчук был больше всех счастлив первому голу Марко Сканделлы. Он — пример для остальных игроков как на тренировках, так и в играх. Я говорю это с первого дня: для нас Кови — отличное приобретение.