Клод Жиру входит в сферу интересов «Эдмонтона»

Нападающий Клод Жиру попал в сферу интересов «Эдмонтона», сообщает The Athletic.

Летом 34-летний канадец выходит на рынок свободных агентов. Ранее появлялась информация, что Жиру может вернуться в «Филадельфию» или подписать контракт с «Оттавой».

«Флорида» получила права на форварда в дедлайн в результате обмена с «Филадельфи», где ранее Жиру выступал на протяжении всей карьеры.

В плей-офф форвард провел 10 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. «Пантеры» уступили «Тампе» в серии второго раунда (0-4).