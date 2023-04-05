Клод Жиру повторил результативное достижение Алексея Яшина в «Оттаве»

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (2:3 ОТ).

Этот гол стал для канадца 30-м в сезоне-2022/23.

Жиру — третий хоккеист в истории «Оттавы», которому удалось забросить 30 шайб в дебютном сезоне за команду. До него это делали Алексей Яшин (30 в сезоне-1993/94) и Дэни Хитли (50 в сезоне-2005/06).