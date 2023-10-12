Клингберг стал третьим защитником «Торонто», набравшим не менее двух очков в дебютном матче
Защитник «Торонто» Джон Клингберг отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).
Сайт НХЛ сообщает, что 31-летний хоккеист стал третьим защитником «Мэйпл Ливз» за последние 25 лет, набравшим не менее двух очков в своем дебютном матче за команду. Ранее такое удавалось Брайану Личу (3 голевые передачи в 2004 году) и Тайсону Бэрри (2 голевые в 2019).
Клингберг летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Торонто», зарплата — 4,15 миллиона долларов.
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17.10
|12.10
|02:00
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Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
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Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
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Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
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