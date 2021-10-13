Клинберг недоволен ходом переговоров по новому контракту с «Далласом»
13 октября, 20:51
«Даллас» ведет переговоры по новому контракту с защитником Йоном Клинбергом. Однако стороны не могут согласовать условия, что вызывает недовольство у игрока, сообщает журналист Давид Паньотта.
У 29-летнего шведа остался последний год по действующему соглашению. По нему он получает 4,25 миллиона долларов в год.
Клинберг хотел подписать новое соглашение на восемь лет, но клуб не хочет заключать с ним очень долгий контракт.
При этом «Звезды» готовы пойти на существенное увеличение зарплаты хоккеиста.
В прошлом сезоне защитник провел 53 матча и набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «-15». «Даллас» выбрал Клинберга на драфте-2010 под общим 131-м номером в пятом раунде.
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