Клинберг недоволен ходом переговоров по новому контракту с «Далласом»

«Даллас» ведет переговоры по новому контракту с защитником Йоном Клинбергом. Однако стороны не могут согласовать условия, что вызывает недовольство у игрока, сообщает журналист Давид Паньотта.

У 29-летнего шведа остался последний год по действующему соглашению. По нему он получает 4,25 миллиона долларов в год.

Клинберг хотел подписать новое соглашение на восемь лет, но клуб не хочет заключать с ним очень долгий контракт.

При этом «Звезды» готовы пойти на существенное увеличение зарплаты хоккеиста.

В прошлом сезоне защитник провел 53 матча и набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «-15». «Даллас» выбрал Клинберга на драфте-2010 под общим 131-м номером в пятом раунде.