Клинберг на год может подписать контракт с «Анахаймом»

Защитник Джон Клинберг может подписать контракт с «Анахаймом». Соглашение будет рассчитано на один год, пишет журналист Кевин Уикс.

Зарплата 29-летнего шведа составит около 7 миллионов долларов.

Ранее хоккеист на протяжении всей карьеры выступал за «Даллас». 13 июля истека срок его прежнего 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Клинберг набрал 47 (6+41) очков в 74 матчах при показателе полезности «минус 28».