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Клим Костин: «Тарасенко дал наставление, чтобы я играл поспокойнее»

19:41
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Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин рассказал о своем дебюте в НХЛ.

— Утром в день игры с «Дакс» мне позвонил Володя Тарасенко, — приводит слова Костина российская версия официального сайта НХЛ. —  И дал наставление, чтобы я играл поспокойнее. «Ничего особенного тут нет, такие же люди выступают в НХЛ». Немного успокоил. Ну и, конечно же, Ваня Барбашев до матча и по его ходу постоянно мне подсказывал: «Давай, все нормально будет».

Вообще все ребята в команде — не только русские — ко мне отнеслись дружелюбно. Американцы, канадцы тоже поддерживали. Было комфортно себя чувствовать в этой обстановке.

Пока никаких разговоров не было. Тренеры не рассказывают мне о своих планах. Я не могу ничего сказать. Но всегда надо верить в лучшее.

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