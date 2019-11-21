Клим Костин: «Тарасенко дал наставление, чтобы я играл поспокойнее»

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин рассказал о своем дебюте в НХЛ.

— Утром в день игры с «Дакс» мне позвонил Володя Тарасенко, — приводит слова Костина российская версия официального сайта НХЛ. — И дал наставление, чтобы я играл поспокойнее. «Ничего особенного тут нет, такие же люди выступают в НХЛ». Немного успокоил. Ну и, конечно же, Ваня Барбашев до матча и по его ходу постоянно мне подсказывал: «Давай, все нормально будет».

Вообще все ребята в команде — не только русские — ко мне отнеслись дружелюбно. Американцы, канадцы тоже поддерживали. Было комфортно себя чувствовать в этой обстановке.

Пока никаких разговоров не было. Тренеры не рассказывают мне о своих планах. Я не могу ничего сказать. Но всегда надо верить в лучшее.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков