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Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса»

Российский нападающий Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса»
11 октября, 21:03
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Нападающий Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса». Россиянин должен начать сезон в АХЛ, пишет журналист Пьер ЛеБрун.

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал в КХЛ и НХЛ. В составе «Авангарда» Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

По окончании сезона хоккеист отправился в «Сент-Луис», где провел две встречи в регулярном чемпионате, отдав в них одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора
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