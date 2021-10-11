Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса»
Российский нападающий Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса»
11 октября, 21:03
Нападающий Клим Костин отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса». Россиянин должен начать сезон в АХЛ, пишет журналист Пьер ЛеБрун.
Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал в КХЛ и НХЛ. В составе «Авангарда» Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
По окончании сезона хоккеист отправился в «Сент-Луис», где провел две встречи в регулярном чемпионате, отдав в них одну результативную передачу.
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