Клим Костин оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» отметился голом, голевой передачей и дракой.

25-летний россиянин на 17-й минуте первого периода забил сам, в середине второго периода ассистировал Микаэлю Гранлунду, а на 9-й минуте третьей двадцатиминутки подрался с Уильямом Боргеном.

Таким образом, он оформил хет-трик Горди Хоу, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.