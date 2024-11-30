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Сегодня, 02:28

Клим Костин оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Сиэтлом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» отметился голом, голевой передачей и дракой.

25-летний россиянин на 17-й минуте первого периода забил сам, в середине второго периода ассистировал Микаэлю Гранлунду, а на 9-й минуте третьей двадцатиминутки подрался с Уильямом Боргеном.

Таким образом, он оформил хет-трик Горди Хоу, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
Горди Хоу
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