НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Клим Костин — о дебютном голе в НХЛ: «Увидел момент и просто бросил по воротам»

08:00
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:4). Для россиянина эта шайба стала дебютной в НХЛ.

— Прекрасные ощущения, — приводит слова Костина в Twitter журналист Луи Корач. — Увидел момент и просто бросил по воротам. Наверное, мне немного повезло. Очень рад, что удалось забить первую шайбу.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир