Клим Костин — о дебютном голе в НХЛ: «Увидел момент и просто бросил по воротам»
08:00
Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:4). Для россиянина эта шайба стала дебютной в НХЛ.
— Прекрасные ощущения, — приводит слова Костина в Twitter журналист Луи Корач. — Увидел момент и просто бросил по воротам. Наверное, мне немного повезло. Очень рад, что удалось забить первую шайбу.
Klim Kostin scores his first NHL goal to bring the Blues within one! What a goal to kick off your NHL career!#STLBlues pic.twitter.com/2t0NtCC1DN— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019
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