Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:4). Для россиянина эта шайба стала дебютной в НХЛ.

— Прекрасные ощущения, — приводит слова Костина в Twitter журналист Луи Корач. — Увидел момент и просто бросил по воротам. Наверное, мне немного повезло. Очень рад, что удалось забить первую шайбу.

Klim Kostin scores his first NHL goal to bring the Blues within one! What a goal to kick off your NHL career!#STLBlues pic.twitter.com/2t0NtCC1DN — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

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