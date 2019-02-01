Клефбом вернулся к тренировкам в составе "Эдмонтона"

Шведский защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом возобновил тренировочные занятия после полученной травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

Игрок пропустил последние 19 матчей из-за повреждения пальца на левой руке. Последнюю встречу он провел 11 декабря, это был поединок с "Колорадо".

- Чувствую себя хорошо для того, чтобы вернуться на лед и возобновить тренировки с ребятами, это многое для меня значит, - сказал Клефбом. - Восстановление заняло много времени, и я уже не могу дождаться момента, когда выйду на лед и проведу несколько матчей. Очень рад присоединиться к команде. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра, когда у нас будет другая тренировка.

Тем не менее, вопрос об участии шведа в следующем матче с "Филадельфией" пока остается открытым.

25-летний Клефбом в текущем сыграл 31 встречу, в которых забросил 3 шайбы и отдал 12 результативных передач при показателе полезности "+1".

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