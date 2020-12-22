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Клефбом пропустит предстоящий сезон НХЛ

08:20
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Генеральный менеджер «Эдмонтон» Кен Холланд сообщил, что шведский защитник Оскар Клефбом пропустит предстоящий сезон НХЛ, информирует сайт клуба.

У 27-летнего игрока хроническая травма плеча. Он уже перенес несколько операций и пропустил девять матчей регулярки прошлого сезона, однако смог сыграть в плей-офф.

Клефбом выступает за «Эдмонтон» с 2013 года. Всего в НХЛ он провел 378 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 156 (34+122) очков при показателе полезности «-64».

В плей-офф у него 16 матчей и 7 (2+5) очков при полезности «-2».

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