Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Клефбом перенес очередную операцию на плече и выбыл на неопределенный срок

01:34
Теги:

Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом перенес очередную операцию на плече. Врачи не могут сказать, сколько именно времени уйдет у него на восстановление, но пока речь идет о том, что хоккеист не будет готов к старту следующего регулярного чемпионата, сообщает The Athletic.

Клефбом выступает за «Эдмонтон» с сезона-2013/14. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23. Его зарплата — 4,167 миллиона долларов в год.

27-летний швед пропустил сезон-2020/21 из-за хронической травмы плеча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Евро-2020, 1/4 финала: результаты матчей 2 июля
Испания по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
vs
0
Офсайд