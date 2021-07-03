Клефбом перенес очередную операцию на плече и выбыл на неопределенный срок

Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом перенес очередную операцию на плече. Врачи не могут сказать, сколько именно времени уйдет у него на восстановление, но пока речь идет о том, что хоккеист не будет готов к старту следующего регулярного чемпионата, сообщает The Athletic.

Клефбом выступает за «Эдмонтон» с сезона-2013/14. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23. Его зарплата — 4,167 миллиона долларов в год.

27-летний швед пропустил сезон-2020/21 из-за хронической травмы плеча.