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Классный сэйв Варламова после броска Панарина. Видео

07:29
9 февраля. «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:2. Артемий Панарин против Семена Варламова. Фото nhl.com
9 февраля. «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:2. Артемий Панарин против Семена Варламова. Фото nhl.com

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:0.

В начале третьего периода вратарь гостей Семен Варламов смог поймать шайбу после броска Артемия Панарина, когда российский форвард выкатился «один в ноль». По итогам встречи Варламов был признан первой звездой.

«Айлендерс» с 12 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 10 очками — на восьмой строчке.

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