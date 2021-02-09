Классный сэйв Варламова после броска Панарина. Видео

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:0.

В начале третьего периода вратарь гостей Семен Варламов смог поймать шайбу после броска Артемия Панарина, когда российский форвард выкатился «один в ноль». По итогам встречи Варламов был признан первой звездой.

«Айлендерс» с 12 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 10 очками — на восьмой строчке.