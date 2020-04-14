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Классическая пушка от Александра Великого. 14 лет первому «полтиннику» в карьере Овечкина

11:47
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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14 лет назад нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в ворота «Атланты» забил 50-ю шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин стал вторым новичком в истории лиги (после Теему Селянне), которому удалось забросить 50 шайб и набрать 100 очков в первом же сезоне.

Всего в дебютном сезоне Овечкин набрал 106 очков. Он стал лидером регулярного чемпионата по количеству голов, передач, голов в большинстве и бросков по воротам среди всех новичков. Как итог, он получил «Колдер Трофи».

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