«Клагари» обменял Эндрю Манджапане в «Вашингтон»

«Вашингтон» обменяли свой выбор во втором драфте НХЛ 2025 года в «Калгари» на нападающего Эндрю Манджапане. Этот драфт-пик достался «Кэпиталз» от «Колорадо».

28-летний канадец в сезоне-2023/24 сыграл 75 матчей и набрал 40 (14+26) очков. На чемпионате мира-2024 он набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах.