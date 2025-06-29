Китаец Ван — о выборе на драфте от «Сан-Хосе»: «Я не знал, как играть в хоккей до 14 лет»

Китайский защитник Хао Си Ван (Саймон Ван) прокомментировал выбор «Сан-Хосе» в его пользу на драфте НХЛ-2025.

«Это, безусловно, нечто особенное, и я надеюсь, что вдохновил многих детей у себя на родине, и, надеюсь, однажды мой рекорд снова будет побит. Кто-то пройдет в первый раунд, может быть, даже в топ-10. Это, вероятно, конечная цель китайского хоккея. Честно говоря, летом перед началом сезона я думал, что меня не возьмут. Но это произошло не просто так, и я очень усердно работал и думаю, что заслуживаю этого. Я никогда по-настоящему не знал эту игру, как в нее нужно играть, до 14 лет. Мне всегда нужно было наверстывать упущенное, поэтому во мне по-прежнему есть жажда, стремление становиться лучше с каждым днем. Вот почему я, вероятно, один из самых уникальных парней в драфт-классе прямо сейчас», — приводит слова Вана пресс-служба НХЛ.

17-летний Ван был выбран «Шаркс» во втором раунде под общим 33-м номером. Таким образом, он стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории лиги.

Защитник начинал сезон-2024/2025 в канадской юниорской лиге «А», а позже подписал контракт с «Дженералз» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), где отметился 2 результативными передачами в 32 играх.