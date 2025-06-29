Китаец Ван — о выборе на драфте от «Сан-Хосе»: «Я не знал, как играть в хоккей до 14 лет»
Китайский защитник Хао Си Ван (Саймон Ван) прокомментировал выбор «Сан-Хосе» в его пользу на драфте НХЛ-2025.
«Это, безусловно, нечто особенное, и я надеюсь, что вдохновил многих детей у себя на родине, и, надеюсь, однажды мой рекорд снова будет побит. Кто-то пройдет в первый раунд, может быть, даже в топ-10. Это, вероятно, конечная цель китайского хоккея. Честно говоря, летом перед началом сезона я думал, что меня не возьмут. Но это произошло не просто так, и я очень усердно работал и думаю, что заслуживаю этого. Я никогда по-настоящему не знал эту игру, как в нее нужно играть, до 14 лет. Мне всегда нужно было наверстывать упущенное, поэтому во мне по-прежнему есть жажда, стремление становиться лучше с каждым днем. Вот почему я, вероятно, один из самых уникальных парней в драфт-классе прямо сейчас», — приводит слова Вана пресс-служба НХЛ.
17-летний Ван был выбран «Шаркс» во втором раунде под общим 33-м номером. Таким образом, он стал самым высокозадрафтованным игроком китайского происхождения в истории лиги.
Защитник начинал сезон-2024/2025 в канадской юниорской лиге «А», а позже подписал контракт с «Дженералз» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), где отметился 2 результативными передачами в 32 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -