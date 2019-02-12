Киселевич сыграет за "Флориду" против "Далласа"

Российский защитник "Флориды" Богдан Киселевич вернулся в состав команды и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа", сообщает в своем Твиттере журналист клубного сайта Джеймесон Олив.

Россиянин заменит в составе Иана Маккошена. Также в воротах сыграет Роберто Луонго.

Ранее Киселевич покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 31 матч за "Флориду" и набрал 8 (0+8) очков.

Матч "Флорида" - "Даллас" начнется в 3.00 по московскому времени.

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