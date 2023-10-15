Кисаков оформил гол+пас и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков отметился результативной передачей, форвард Александр Кисаков набрал 2 (1+1) очка и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Кисакова 2 матча в АХЛ, в которых он набрал 2 (1+1) очка.