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Сегодня, 03:30

Кисаков набрал два очка и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
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«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 6:3.

Форвард фарм-клуба «Баффало» Александр Кисаков набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой встречи, защитник Всеволод Комаров отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний Кисаков провел 5 матчей в АХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

АХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
Результаты / календарь
23.12
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28.12
29.12
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31.12
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10.01
5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 - : -
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 - : -
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 - : -
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 - : -
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
 - : -
5.01 03:00
Каролина – Миннесота
 - : -
5.01 04:00
Даллас – Юта
 - : -
5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
 - : -
5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
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Чикаго – Рейнджерс
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