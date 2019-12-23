Кирилл Устименко: «В Питере не захотели отдавать за ту сумму, что предлагало «Динамо»

Вратарь из системы «Филадельфии» Кирилл Устименко рассказал, что мог перейти в минское «Динамо».

— Ты мог не поехать за океан, а перейти в какой-либо клуб КХЛ?

— Причем даже не в какой-нибудь. Велись переговоры с минским «Динамо», — приводит слова Устименко «Прессбол».

— Не сложилось?

— Меня в Питере не захотели отдавать за ту сумму, что предлагало в качестве компенсации «Динамо». Хотя, само собой, был бы интересен этот вариант.

— Если бы сейчас позвали в сборную Белоруссии, приехал бы? Или в приоритете двуглавый орел на груди?

— Не хочу говорить ни да ни нет. Все зависит от предложения и ситуации на конкретный момент. Я очень люблю Белоруссию и никогда этого не стеснялся. И был бы рад играть за сборную моей страны.

Уроженец Гомеля, который был задрафтован «Летчиками» в 3-м раунде драфта-2017, в юности сменил спортивное гражданство и был заигран за юниорскую сборную России (U-18) на чемпионате мира.