Кирилл Семенов начнет сезон в фарм-клубе «Торонто»

Нападающий Кирилл Семенов отправлен в фарм-клуб «Торонто». Он начнет сезон в АХЛ, сообщает журналист Джеймс Миртл.

В мае «Торонто» объявил о подписании контракта новичка с 26-летним нападающим на сезон-2021/22.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.

Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.